Розвідка: Окупанти завершують перегрупування й визначають вразливі місця ЗСУ перед масштабним наступом

Війська окупантів закінчують перегрупування військ та намагаються визначити найбільш вразливі місця Збройних сил України, щоб почати широкомасштабний наступ на Донбасі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

«Противник закінчує перегрупування військ. Усі батальйонно-тактичні групи, які до цього часу були зосереджені на території білорусі, біля наших північних кордонів, зараз перекидаються на схід України. Це по-перше. А по-друге, противник зараз по всіх напрямках намагається визначити найбільш вразливі місця ЗСУ для того, щоб почати широкомасштабний наступ і закріпити свій успіх, насамперед у Донецькому операційному районі», — зазначив представник ГУР Вадим Скібіцький.

Крім того, у військовій розвідці не вірять словам путіна про відмову від штурму заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

«Так, дійсно, вони можуть відмовитися від широкомасштабного штурму саме цього об’єкта, але, за нашими даними, вони планують залучити росгвардію, планують залучити інші структури, в тому числі структури ФСБ, які будуть продовжувати наступ саме на завод «Азовсталь» для того, щоб знищити наш спротив», — додав представник ГУР.