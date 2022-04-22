Зведення Генштабу: росія частково блокує Харків та продовжує наступ на Донбас

Генштаб ЗСУ звітує про ситуацію на різних напрямках ведення оборони проти російської армії.

На Волинському і Поліському напрямках росія нарощує системи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах Гомельської області. Крім того, противник провів тренування чергових сил і засобів протиповітряної оборони.

Зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України з території білорусі.

На Сіверському напрямку підрозділи прикордонної служби фсб продовжують здійснювати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Триває перегрупування військ ворога.