За два місяці війни поліція викрила 85 ДРГ

З початку повномасштабної війни російської федерації проти України поліція відкрила близько 8 000 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів.

Також правоохоронці викрили 85 диверсійно-розвідувальних груп та затримали 659 осіб, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, зараз у районах активних бойових дій службу несуть понад 54 тисячі поліцейських.