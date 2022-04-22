Омбудсман Денісова: У Каховці росіяни облаштували катівню у приміщенні поліції

У Каховці Херсонської області російські військові облаштували катівню у приміщенні поліції, де заручників б’ють і мордують електричним струмом.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, російські солдати затримують на вулицях міста не лише активістів чи учасників АТО(ООС), але й чоловіків, які не мають жодного стосунку до військової служби та не виходили на мітинги проти окупації. Для цього використовується формальний привід — «порушення правопорядку або комендантської години». Біля відділку поліції стоять у черзі родичі затриманих чоловіків, які намагаються дізнатися про їхню долю або передати їм продукти харчування та речі першої необхідності.

«Як повідомляють свідки, у приміщенні каховської поліції перебувають понад 10 цивільних, деяких з них утримують там уже кілька тижнів. Чоловіків катують електрошокерами, б’ють. Найжорстокіше російські військові ставляться до тих, хто має стосунок до силових структур — бійців Територіальної оборони та колишніх учасників АТО (ООС)», — зазначає Людмила Денісова.