Українські безпілотники виявили великий цвинтар російської техніки в Бєлгородській області

Українські розвідники за допомогою безпілотника «Лелека» знайшли в Бєлгородській області великий цвинтар знищеної та підбитої російської техніки, яка брала участь у вторгненні в Україну.

Про це пише таблоїд The Sun, корреспондент якого побував у розташуванні розвідників.

Техніку росіяни кинули в селі Головчино, що розташоване у 16 кілометрах від кордону. БПЛА засняв на «кладовищі» 57 бойових машин. Серед них щонайменше 17 танків Т-72 і Т-90, 7 САУ, включно з мобільними гаубицями МСТА і 2С3 «Акація», механізовані мости, бойові броньовані машини та дві танкоевакуаційні машини.