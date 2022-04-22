Команди Зеленського і Порошенка «пішли на премирʼя» на час війни, але самопризначені авторитети почали робити вкиди про конфлікти

Верховна Рада довго працювала у режимі консенсусу, але уже почала зʼявлятися інформація про конфлікти між політичними силами.

Про це розповів перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко в інтервʼю «Бабелю».

«23—24 лютого були зустрічі з парламентськими політичними силами, де був присутнім і я. Дійсно, була абсолютно відкрита комунікація про те, що краще рухатися разом. Поки війна розгорталася біля Києва, були удари по столиці, таємні засідання парламенту з консенсусним порядком денним, то це якось трималося, але потім ті ж самі самопризначені авторитети в Facebook почали вкидати інформацію про конфлікти в команді, про те, що головним є не верховний головнокомандувач, а якісь інші люди, які не мають стосунку до армії взагалі, та різні інші наративи», — зазначив Корнієнко.

Він припускає, що такі «вкиди» можуть бути ексцесом виконавця і про них ніхто розпорядження не давав, або це міг бути задум із штабів політичних сил.

«Я не знаю та це й не важливо. Важливо те, що усі політики в єдності: починаючи з головного тепер вже опозиційного політика, і слід віддати їм належне, вони публічно нічого не коментують, а от блогосфера робить те саме, що й робила», — каже перший віцеспікер.

Він додає, що якби зараз можна було проводити соцопитування не тільки телефоном, то ми б побачили, що рейтинги «патріотичних опозиційних сил» приблизно втричі менші за рейтинги партії президента.

«Тому якщо у людей почався політичний процес, то ми ж не проти. Але нам би відповісти на інші питання — у нас що, мирний договір підписаний? Ми виграли? Війна закінчилася? Просто тримати позицію заради якихось відсотків рейтингів — це зрозуміло, але наскільки корисно для країни?» — запитує Корнієнко.

За його словами, Верховна Рада зараз виходить з режиму повністю узгоджених законів до режиму роботи в залі. Поки що під час воєнного стану повністю повернутися до регламенту не вийде, але до кінця тижня буде засідання у більш звичному форматі. Депутати збираються ставити правки в законопроєкти, як у звичні часи. Уже є багато дискусій.

«Наприклад, ми разом із Кабміном вважаємо, що треба ухвалити закон про приватизацію, тому що зараз важливий будь-який спосіб залучити інвестиції — і це спосіб, але «Батьківщина» проти приватизації, «тим більше зараз», — наводить приклад віцеспікер.

І додає, що прямого ефіру не буде і з причин безпеки, і з причин того, що марафон не передбачає прямого ефіру «Ради», але медіависвітлення засідань парламенту буде.