Події 21 квітня в огляді «Бабеля»: окупанти не випускають цивільних і поранених з Маріуполя, а біля міста виявили братські могили

Уночі 21 квітня по всій лінії зіткнення в Луганській та Донецькій областях окупанти знову активізували наступ. Росіяни ведуть обстріли мирного населення вздовж усієї лінії фронту, найактивніше — на Мар’їнському, Авдіївському, Очеретинському і Торецькому напрямках. Протягом доби окупанти приблизно 15 разів обстріляли Харківщину. Артилерійські снаряди влучили в райони Салтівки, ХТЗ, Олексіївки. У Миколаєві внаслідок нічних обстрілів загинула одна людина.

У Маріуполі просто зараз російські окупанти бомбардують та обстрілюють територію «Азовсталі», хоча голова міноборони росії сергій шойгу відзвітував путіну про нібито «взяття Маріуполя під контроль» російськими окупаційними військами. путін начебто наказав не штурмувати промзону «Азовсталі», а взяти її в облогу. Попри надскладну ситуацію в Маріуполі, полк «Азов» за останні дві доби знищив 3 танки, 2 бойові машини піхоти та бронетранспортер. Президент Зеленський заявив, що українська сторона працює над тим, щоб домогтися відкриття гуманітарних коридорів. Зокрема, Україна пропонувала рф обміняти в Маріуполі «всіх поранених на всіх поранених», але росія блокує цей процес.

Російські війська облаштували в селі Мангуш біля Маріуполя кілька братських могил розміром до 30 метрів кожна. Туди окупанти звозять тіла вбитих маріупольців, скидаючи їх насипом.

Гуманітарним коридором із Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам. Вони заночували в Бердянську і поїхали в сторону Запоріжжя.

Відбувся шостий обмін полоненими з росією. До України повертаються 19 людей, з них 10 військових, зокрема два офіцери, і дев’ять цивільних.

У Верховній Раді замість фракції ОПзЖ створили депутатську групу «Платформа за мир та життя». Очолюватиме цю групу Юрій Бойко. До групи увійшли 25 нардепів із колишньої ОПзЖ, зокрема Нестор Шуфрич, Григорій Суркіс, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін та інші.

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $800 мільйонів. До нього увійдуть артилерійські системи, гаубиці та безпілотники. Крім цього, США нададуть Україні $500 мільйонів фінансової підтримки.

Австрія після початку війни в Україні відмовилася від закупівель російської нафти, повідомляє газета Kurier. Найголовнішим постачальником нафти в Австрію є Казахстан, його частка імпорту становить 38,9%. На другому та третьому місцях Лівія з 22,1% та Ірак з 20,7%.

Сейм Латвії підтримав поправки до закону про громадянство, які дозволяють позбавляти громадянства осіб, які підтримують воєнні злочини. Крім того, Латвія визнала дії російських військових в Україні геноцидом. Сейм закликав світову спільноту до максимальних санкцій проти рф та ембарго на її енергоносії. Естонія теж визнала дії росії в Україні геноцидом — парламент ухвалив відповідне рішення. Литва передала Україні важкі міномети.

Кіпр позбавив «золотих» паспортів низку російських бізнесменів, зокрема Олега Дерипаску та власника медіахолдингу РБК Григорія Березкіна. Також анулюють паспорти членів їхніх сімей.

Росія під час засідання Організації Обʼєднаних Націй відмовилася від Великоднього перемирʼя. Раніше Україна погодилась на таке перемир’я заради безпеки цивільного населення та гуманітарних коридорів.

Російські війська вивезли з території білорусі 85% техніки, яку фіксували під час їхнього відступу з Київської області.

Міністерство закордонних справ росії додало у санкційний список 29 американців, серед яких засновник Facebook Марк Цукерберг та віцепрезидент США Камала Гарріс.