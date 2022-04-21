Вечірне зведення Генштабу: росія мобілізує чоловіків у Херсонській області та продовжує бомбити «Азовсталь»

Генштаб Збройних сил України опублікував оперативне зведення щодо подій на фронті станом на 18:00. Коротко про головне:
- російські війська продовжують наступ у Східній операційній зоні, щоб встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей;
- росіяни не припиняють завдавати ракетно-бомбові удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України;
- на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках росіяни активних дій не проводять;
- суттєво скоротилася інтенсивність руху колон російської військової техніки по території білорусі;
- російські війська частково блокують Харків, руйнуючи артилерією інфраструктуру міста;
- на тимчасово захопленій території Харківської області росіяни забороняють місцевому населенню виїжджати на підконтрольну українським силам територію, заблокована доставка гуманітарної допомоги з українського боку;
- на Донецькому і Таврійському напрямках російські війська намагалися взяти під повний контроль Маріуполь. Вони й надалі завдають авіаудари та штурмують морський порт і завод «Азовсталь»;
- на тимчасово захопленій території Херсонської області самопроголошена окупаційна влада оголосила мобілізацію чоловіків;
- на 1 травня в зайнятій рф частині Херсонщини планують проведення так званого «референдуму». А в період 2—10 травня — «перепис населення». Місцевим жителям заборонено будь-яке переміщення між населеними пунктами;
- на Південнобузькому напрямку тривають обстріли Миколаєва, російські війська намагаються наблизитися до міста, успіху не мають;
- росіяни зазнають втрат. За уточненими даними, українські сили ліквідували командира 1 мотострілецького полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії західного військового округу підполковника дениса мєжуєва. Також отримали важкі поранення та перебувають на лікуванні в москві два представники керівного складу цього ж з’єднання — полковник харитонов та підполковник смірнов;
- російських військових деморалізує примусова мобілізація на невизнаних територіальних утвореннях Донбасу, погане харчування, низьке фінансове та матеріальне забезпечення особового складу.