ЄС ввів санкції проти куратора «вагнерівців» Пригожина та українського бізнесмена-втікача Курченка

Європейський Союз вніс у санкційний список «кухаря путіна», куратора «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина та бізнесмена-втікача з оточення Януковича Сергія Курченка.

Це рішення опубліковане в Офіційному журналі ЄС.

«Рада ЄС вважає, що двох осіб слід додати до переліку осіб, організацій та органів, до яких застосовуються обмежувальні заходи, визначені в Додатку до Рішення 2014/145/CFSP за їхню роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України і за те, що вони отримують вигоду від російських осіб, які приймають рішення і відповідальні за анексію Криму або дестабілізацію сходу України» — йдеться у документі.

Стосовно Євгена Пригожина зазначають, що його дії «підривали та загрожували територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України». Водночас Курченко допомагав великим російським компаніям та державним холдингам обходити санкції ЄС.