Росіяни зірвали гуманітарний коридор у Херсонській області

Сьогодні гуманітарний коридор із Херсонської області не спрацював.

Про це повідомив глава військово-цивільної адміністрації міста Олександр Вілкул.

За його словами, російські військові затримали українські машини «швидкої допомоги» та автобуси на блокпості за Осокорівкою перед «Кавуном». Також затриманий старший колони голова Нововоронцовської територіальної громади Володимир Марчук. Ведуться переговори щодо його звільнення.

«Машини простояли до 16:30 і змушені були повертатися назад. При цьому окупанти, порушуючи домовленості про припинення вогню та Міжнародного гуманітарного права, не зупинили обстріли з РСЗВ та мінометів позицій наших військ, наші не відповідали», — написав Олександр Вілкул.

Як раніше повідомляла віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук, людей планували евакуювати з трьох населених пунтів: смт Високопілля, село Нововознесенське та село Миролюбівка Херсонської області.