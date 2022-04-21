Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні та санкції проти росії

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $800 мільйонів.

Про це він заявив у Білому домі.

До цього пакету увійдуть артилерійські системи, гаубиці та безпілотники. Крім цього, США нададуть Україні $500 мільйонів фінансової підтримки.

Байден також оголосив, що кораблям під російським прапором буде заборонено вхід до американських портів. Також американський лідер заявив про гуманітарну програму, яка дозволить українцям, які перебувають в ЄС, переїхати до США, якщо вони мають там родичів.