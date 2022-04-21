В Естонії заборонили символіку, що підтримує війну в Україні

Парламент Естонії прийняв у третьому читанні законопроєкт про заборону символіки на підтримку війни росії проти України. Його підтримали 69 депутатів.

Про це повідомляє ERR.

Відповідно до закону, приєднання до агресії іноземної держави вважається злочином. Також закон забороняє демонстрацію символіки, пов’язаної з агресією.

«Наше послання таке: ні насильству, ні символам ненависті в будь-якій формі, ні георгіївським стрічкам та буквам Z. Ні будь-яким буквам і символам, які прославляють жахливі воєнні злочини та геноцид в Україні або десь іще у світі», — сказала депутатка Сігне Ківі.

Закон передбачає штраф у розмірі €1200 або арешт. Якщо це діяння вчинене юридичною особою, розмір штрафу складе до €32 000.