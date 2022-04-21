Попасна наполовину окупована, росіяни вивозять людей у Первомайськ. У місті загинула понад сотня людей

Місто Попасна (Луганська область) наполовину окуповане російськими військами. У місті не залишилося жодної вцілілої житлової будівлі — окупанти методично знищують всі об’єкти.

Про це в інтерв’ю «Бабелю» розповів Микола Ханатов, який очолює Попаснянську військову адміністрацію.

«Мені дуже боляче називати якісь відсотки. Місто хаотично обстрілюють. Росіяни руйнують повністю всі багатоповерхівки і весь приватний сектор. Методично. Мені здається, що вцілілих будинків взагалі немає. Просто є багатоповерхівки, які ще підлягають відновленню, а є ті, які не підлягають. Так і в Рубіжному, і Лисичанську», — росказав він.

Майже всі комунікації у місті перебиті, медицини також немає, тому що росіяни знищили лікарню. Обстріли тривають постійно. Люди, які залишилися в місті, переважно живуть у сховищах, а ті хто потрапив в окупацію — примусово вивозяться до Первомайська (підконтрольний проросійським проксі ще з 2014 року).

За словами Ханатова, з початку вторгнення росії в місті загинули понад сотню людей.

При цьому окупанти не дають провести евакуацію. Вони один раз зеленый коридор і самі ж його обстріляли. Це було 19 березня. Тоді Ханатов отримав контузію.