ЗСУ знищили в Попасній загін лівійців та сирійців. Всього таких найманців на Донбасі до 500 осіб

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що на сході бійці ЗСУ знищили загін лівійців та сирійців.

Про це він розповів «Радіо НВ».

«Ми маємо на сьогодні світлини саме цих людей, які були знищені в місті Попасна Луганської області [...]. Загін був знищений повністю. Він був невеликим — приблизно 20-25 осіб. А скільки їх бродить по території Донецької, Луганської областей, які були частково окуповані з 2014 року, сказати складно. Але я не думаю, що їх тисячі. Це може бути 300—500 осіб», — сказав Данілов.

Він додав, що знищені найманці були у складі групи «ПВК Вагнера».