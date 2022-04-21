Великоднього перемирʼя не буде — росія відмовилась

Під час засідання Організації Обʼєднаних Націй росія відмовилася від Великоднього перемирʼя, повідомив представник України в ООН Сергій Кислиця.
Представник рф заявив, що перемир’я «на практиці є прагненням дати київським націоналістам і радикалам передишку для того, щоб вони могли перегрупуватися, отримати нові партії дронів, ПЗРК, а також влаштувати провокації і запустити фейки про російських солдатів».
- Ще 18 квітня Центр протидії дезінформації при РНБО попереджав про те, що війська росії можуть вдатися до провокацій на Великдень. Пропагандистські ЗМІ поширювали заяви про те, що «націоналісти обстрілюватимуть православні храми» у Великодню ніч, щоб «звинуватити в цьому рф».