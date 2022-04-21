У захопленій частині Херсонської області оголосили дату «референдуму»

Крім цього, за даними Генштабу, на Херсонщині російські окупанти планують організувати примусову мобілізацію населення на війну з Україною. Одночасно окупанти поставили за мету повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади.

Паралельно триває терор населення. Так, у селі Золота Балка Херсонської області окупанти провели збори з місцевим населенням, де заявили про те, що «зелених» коридорів більше не буде, людям заборонили залишати населений пункт. Крім того, російські військові попередили, що у разі обстрілу їхніх позицій Збройними силами України, вони почнуть обстрілювати село.