США запровадили черговий пакет санкцій проти росії

Під обмеження потрапили Транскапіталбанк, фізичні особи, повʼязані із банком «Открытие», 40 юридичних осіб, а також бізнесмен костянтин малофєєв. Санкції накладені на організації, які допомагають російським компаніям ухилятися від обмежень. Також під санкціями опинилися компанії, що працюють у галузі видобутку віртуальної валюти.

Крім того, Держдеп запроваджує візові обмеження щодо 635 громадян росії, які «причетні до придушення інакодумства в рф і за кордоном і до діяльності, що загрожує територіальній цілісності України, а також до порушень прав людини у вʼязницях на окупованих частинах Донбасу». Візові обмеження стосуватимуться, зокрема, трьох російських чиновників за причетність до грубих порушень прав людини, а також 17 осіб, відповідальних за підрив демократії у Білорусі.