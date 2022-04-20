В Україні запустили проєкт «Добробат». Його учасники допомагають відновлювати зруйновані окупантами міста

В Україні волонтери запустили проєкт «Добробат» для відновлення вже звільнених, але зруйнованих унаслідок військових дій міст і сіл України.

Ідеться про добровольчі будівельні батальйони. На сьогодні вже близько 20 тисяч добровольців залишили свої заявки на сайті проєкту. Перші учасники вже допомагають співробітникам Держслужби з надзвичайних ситуацій розбирати завали в Бородянці та розчищати вулиці у Ворзелі Київської області.

Проєкт тісно взаємодіє з місцевими органами Військово-цивільної адміністрації та Міністерством інфраструктури. Також на сайті «Добробату» є «Жива Стрічка Взаємодопомоги», де всі, хто потребує допомоги, можуть розмістити оголошення зі своїм запитом, а ті, хто може вирішити його, — відгукнутися.

Проєкт також має Telegram-канал, де можна стежити за інформацією та звітами про вже виконані роботи.