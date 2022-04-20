ГУР: росія планує примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що росія планує провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей після проведення псевдореферендумів.

Для їх проведення фсб завчасно збирає особисті дані мешканців, начебто для отримання «гуманітарної допомоги» або соціальних виплат, а в дні «голосування» співробітники спецслужби самостійно заповнюватимуть бюлетені без згоди українців.

Окупанти планують кинути українців на найгарячіші ділянки фронту штурмувати позиції Збройних сил України.

«Вказана спецоперація переслідує наступні цілі: знищити представників українського етносу; провести пропагандистські заходи з навʼязуванням населенню росії та світу міфу про те, що «звільнене від нацистів населення областей почало боротися з націоналістичними батальйонами», — зазначили в ГУР.