«Проводити богослужіння вночі необов’язково». Предстоятель ПЦУ Епіфаній пояснив, як освятити паску на Великдень під час війни

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав українців у Великдень не скупчуватись у церквах через небезпеку в умовах війни.

Про це він розповів під час телемарафону, передає «Радіо Свобода».

«Ми вже благословили, що в певних регіонах [де йдуть бої та обстріли] проводити богослужіння необов’язково вночі. Богослужіння можуть проводитися і в неділю вранці. Віряни повинні не скупчуватися у великих кількостях при освяченні пасок. А також ті, хто матиме бажання, може долучитися до трансляції богослужіння онлайн, а потім прийти у храм та освятити паски та пасхальні приношення», — сказав митрополит.