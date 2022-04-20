Україна домовилася на сьогодні про гуманітарний коридор з Маріуполя. Очікується і евакуація з Луганської області

На сьогодні, 20 квітня, попередньо домовлено про гуманітарний коридор з Маріуполя.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Планується евакуація жінок, дітей та людей похилого віку.

Збір у Маріуполі з 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії. Колона рухатиметься за маршрутом Маріуполь — Мангуш — Бердянськ — Токмак — Оріхів — Запоріжжя. Маршрут однак може змінюватися через дуже складну безпекову ситуацію.

З Луганської області сьогодні автобусами спробують евакуювати людей зі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Гірського та Попасної, повідомив голова військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він опублікував адреси місць зборів: