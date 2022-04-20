Оперативне зведення Генштабу: Росіяни продовжують штурмувати населені пункти Донбасу і «Азовсталь», з Харківщини вивели батальйонну группу

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативне зведення щодо подій на фронті станом на 06:00. Наразі ситуація наступна:
- На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетно-бомбових ударів російською авіацією з території білорусі. В Брестській та Гомельській областях білорусі облаштовують позиції та спостережні пости.
- На Сіверському напрямку ознак підготовки росіян до нового наступу немає, проте ворог охороняє ділянки українсько-російського кордону у посиленому режимі. Там також будуються опорні пункти.
- На Слобожанському напрямку ворог перегруповується і продовжує часткове блокування Харкова.
- На Ізюмському напрямку росіяни намагались наступати в напрямку пунктів Сулигівка і Дібрівне.
- На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти продовжують обстріли позицій українських військ. Бої ведуться в районах пунктів Кремінна, Торське та Зелена Долина. Ворог планує наступ на населений пункт Лиман і продовжує штурмувати Мар’їнку.
- В Луганській області росіяни намагаються зайти вглиб пункту Попасна. Після спроб штурму Рубіжного та Сєвєродонецька ворог отримав 130 поранених.
- На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 10 атак російських окупантів, знищено 12 танків, 28 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки і 1 артилерійську систему.
- Основні зусилля противник зосереджує на захопленні Маріуполя, а також продовжує штурмувати завод «Азовсталь».
- На Південнобузькому напрямку бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка.
- З Харківської області через важкі втрати окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237 танкового полку 20 армії Західного військового округу.