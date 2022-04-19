Оперативне зведення Генштабу: Ворог безрезультатно наступав під Ізюмом і не може поновити особовий склад

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативне зведення щодо подій на фронті станом на 18:00. Наразі ситуація наступна:
- Окупанти відправляють пошкоджену техніку до рф.
- Ворог спробував наступати та штурмувати південніше Ізюму. Успіху не мав, зазнав втрат та відступив на раніше зайняті позиції.
- У районі Мар’їнки українські війська здійснили контрнаступ, ворог зазнав втрат та відступив. ЗСУ відновили контроль над цим населеним пунктом.
- Для поновлення особового складу росіяни дозволили підписувати короткострокові контракти строком від трьох місяців та спростили психофізичний відбір майбутніх кандидатів. Ці заходи не призвели до бажаного ефекту.
- За наявною інформацією, з початку року, для служби у 42 частинах Південного військового округу відібрали всього 130 військовослужбовців — 22 з них вже відмовилися від участі в так званій «спеціальній операції» на території України.
- За інформацією Генштабу, в 200 окремій мотострілецькій бригаді 14 армійського корпусу берегових військ північного флоту знищено особовий склад двох батальйонних тактичних груп.
- Крім того, на території України знищені три роти 51 парашутно-десатного полку та рота 137 парашутно-десантного полку, що входять до складу 106 парашутно-десантної дивізії.