ГУР Міноборони: російські військові мінують місцевість на всіх окупованих територіях

Головне управління розвідки Міноборони попереджає, що росіяни мінують місцевість по всіх тимчасового окупованих територіях.

Про це відомство написало у своєму Telegram-каналі.

В ніч на 18 квітня вздовж траси Херсон — Снігурівка (відрізок між Наддніпрянське — Олександрівка) окупанти щільно замінували поля, посадку та ґрунтові дороги.

Також у Харківській області на території Великобурлуцького району прохід можливий тільки на території рф. Всі другорядні дороги (зокрема ґрунтові) повністю заміновані.

Тому українські військові та правоохоронці неодноразово закликають українців бути обережними і не пересуватися неперевіреними місцями без нагальної потреби.