У «Дії» зʼявилася комплексна послуга для внутрішньо переміщених осіб

Мінцифри запустило комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Люди, які змушені були покинути свій дім і переїхали в межах України через повномасштабне вторгнення рф, можуть оформити статус ВПО у «Дії» та отримати виплату від держави — для себе і своїх дітей, повідомив віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Ви можете отримувати щомісяця 2 000 грн на себе та 3 000 грн на кожну вашу дитину. Гроші можна отримати на картку «єПідтримка» та витратити на будь-що (або ж зняти готівку)», — йдеться у повідомленні.

Послуга в застосунку «Дія» стосується тільки тих людей, які зараз перебувають в Україні, та тих, хто досі не мав статусу ВПО. Трохи згодом зʼявиться можливість податися на допомогу для всіх переселенців.

Інформацію про виплати, допомогу та отримання статусу внутрішньо переміщеної особи зібрано на сайті https://groshi.edopomoga.gov.ua/.