Українські десантники знищили елітну мотострілецьку бригаду з Томська

Українські десантники знищили мотострілецький підрозділ ЗС російської федерації з міста Томськ.

Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Ми продовжуємо публікувати документи знищених російських окупантів, які, виконуючи злочинні накази керівництва держави та свого командування, прийшли з війною в Україну вбивати мирне населення», — ідеться у повідомленні.

ЗСУ знищили бронегрупу одного із підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального воєнного округу. Саме підрозділи цієї військової частини постійно брали участь в міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця.

«Мабуть ніхто з елітної мотострілецької бригади з Томська не розраховував на такий розвиток подій. Вони зіткнувшись із сильною, професійною та нещадною відсіччю підрозділів Десантно-штурмових військ ЗСУ. І тепер цей ворог назавжди залишиться лежати в полях нашої священної землі», — підсумували десантники.