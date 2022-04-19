Росія двічі намагалася піти у наступ на Авдіївському напрямку — ЗСУ зупинили противника

Збройні сили України зупинили дві спроби противника піти у наступ на Авдіївському напрямку.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Російські війська продовжують безперервно обстрілювати територію на Марʼїнському, Очеретинському та Авдіївському напрямках. Унаслідок артобстрілів загинула одна цивільна особа, пошкоджено декілька житлових будинків, перебито газогін.

В Очеретинській громаді декілька сіл залишилися без електрики, відновити електропостачання наразі немає можливості.

Постійні обстріли тривають також у Марʼїнській і Торецькій громадах. У Торецьку йде евакуація цивільних та підвезення гуманітарної допомоги.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Зруйновані окупантами будинки.

Відповідальні служби працюють над відновленням електро- та газопостачання.

«Ситуація на фронті складна, але контрольована», — наголосив голова ОВА.