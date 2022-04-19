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За 55 днів війни росія втратила вбитими 20 800 військових

Автор:
Софія Телішевська
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За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення на територію України орієнтовно становлять:

  • 20 800 осіб вбитими;
  • 802 танки;
  • 2 063 бойові броньовані машини;
  • 386 артилерійських систем;
  • 132 реактивні системи залпового вогню;
  • 67 засобів ППО;
  • 169 літаків;
  • 150 гелікоптерів;
  • 1 495 одиниць автомобільної техніки;
  • 8 кораблів;
  • 76 цистерн з ПММ;
  • 158 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
  • 27 одиниць спеціальної техніки;
  • 4 пускові установки ОТРК/ТРК.