Окупанти скинули на завод «Азовсталь» у Маріуполі надважкі авіабомби. В підземних укриттях є цивільні

Російській окупанти завдали ударів по «Азовсталі» надважкими авіабомбами.

Про це пише Маріупольська міська рада.

«В підземних укриттях металургійного комбінату — не менше 1 000 цивільних. Переважно це жінки с дітьми та літні люди», — підкреслили в раді.

Напередодні начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін повідомив, що люди ховалися від обстрілів у сховищах заводу. Ситуація там складна — у людей проблеми з водою, ліками та їжею.

Вершинін зазначив, що росіяни використовують мирне населення, яке залишилося в Маріуполі, для розкопки завалів і збору трупів. Люди «працюють» за їжу, зокрема на масових похованнях. Таким чином російська армія зачищає сліди своїх злочинів.