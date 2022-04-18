Секретар РНБО Данілов: росіяни почали нову фазу наступу

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що російські війська почали активу фазу наступу.

Про це він повідомив у ефірі марафону «Єдині новини».

«Наші війська тримаються. Лише у двох місцях їм вдалося прорватися — це Кремінна та ще одне невеличке місто. Тривають бої. Ми не здаємо своїх територій. До спроби почати активну фазу вони вдалися сьогодні зранку», — сказав Данілов.

Секретар РНБО також вкотре закликав українців, які зараз перебувають у місцях, де починаються бойові дії, евакуюватися.