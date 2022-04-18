Омбудсман Денісова: Росіяни депортували 42 полонених у Маріупольському порту моряків до Донецька

Члени екіпажів трьох вантажних суден, яких росіяни взяли у полон на території Маріупольського морського торговельного порту, перебувають у тимчасово окупованому Донецьку.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

У полоні росіян залишаються члени екіпажів трьох вантажних суден: Аzburg під прапором Домініки, Smarta та Blue Star-1 під прапором Ліберії. Військові рф взяли у заручники 42 члени екіпажів суден та дружину капітана судна Smarta.

За інформацією капітана судна Azburg Сергія Дзисяка, екіпажі пройшли «перевірку» у фільтраційному таборі в Мангуші. Наразі вони перебувають у тимчасово окупованому Донецьку під постійним наглядом озброєних російських військових.