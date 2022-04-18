МЗС відреагувало на заяву президента Сербії. Вучич звинувачував Україну в «мінуванні» літаків

Міністерство закордонних справ України заявило, що звинувачення президента Сербії Александара Вучича про причетність України до повідомлень про мінування сербських літаків не відповідають дійсності.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Категорично відкидаємо безпідставні звинувачення президента Сербії. Його заяви про нібито причетність України до повідомлень про мінування літаків сербських авіакомпаній, які здійснюють польоти до рф, не відповідають дійсності», — сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він додав, що в МЗС України розчаровані, що Сербія досі не приєдналася до санкцій ЄС, накладених на росію за війну проти України.

Раніше президент Сербії Александар Вучич заявив про повідомлення щодо «мінування» рейсів, за якими, на його думку, стоять дві країни: одна — член ЄС, друга — Україна. І наголосив, що попри це його країна продовжить польоти до росії.