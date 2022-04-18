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У війні з Україною російські війська втратили вбитими 20 600 солдат

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 18 квітня війська рф у війні проти України втратили загиблими близько 20 600 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, у техніці російські окупанти втратили:

  • 790 танків;
  • 2041 бойова броньована машина;
  • 381 артилерійська система;
  • 130 реактивних систем залпового вогню;
  • 67 засобів протиповітряної оборони;
  • 167 літаків;
  • 147 гелікоптерів;
  • 1487 одиниць автомобільної техніки;
  • 8 кораблів/катерів;
  • 76 цистерн з паливом;
  • 55 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 27 одиниць спеціальної техніки;
  • 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.