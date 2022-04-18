Оперативне зведення Генштабу: Проти України воює 87 БТГр росіян, ворог безуспішно атакував шість пунктів

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативне зведення щодо подій на фронті станом на 06:00. Наразі ситуація наступна:
- На Волинському та Поліському напрямках на українсько-білоруського кордону ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Війська росії за підтримки військ білорусі ведуть розвідку. З території білорусі вивозять пошкоджену російську бронетехніку.
- На Сіверському напрямку в прикордонних районах Брянської та Курської областей рф ворог посилює ділянки кордону. Очікуються ракетні удари з цих районів.
- На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують часткове блокування Харкова. На лівому березі річки Сіверський Донець росіяни провели розвідку боєм у районах населених пунктів Заводи, Дмитрівка та Дібровне. Атаки успіху не мали.
- На Донецькому і Таврійському напрямках противник відновлює боєздатність і поповнює запаси.
- Основні зусилля війська рф зосереджують в районах Лиману, Кремінної, Авдіївки, Мар’їнки, міст Попасна, Рубіжне, Маріуполь і Сєвєродонецьк. Атаки на міста Кремінна та Рубіжне успіху не мали.
- На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні займаних позицій. Очікується, що противник спробує вийти на адміністративні кордони Херсонської області.
- На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 12 атак росіян — знищено 10 танків, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки, а також 5 артилерійських систем противника. Угрупованням Повітряних сил ЗСУ за попередню добу уражено 5 цілей: 1 літак, 3 вертольоти та 1 БПЛА.
- Всього на території України знаходиться 87 батальйонних тактичних груп російської армії.