З 17 квітня порти країн-членів ЄС заборонили вхід російських кораблів. Відповідну норму ухвалили у пʼятому пакеті санкцій проти рф за війну в Україні.

Напередодні низка країн, зокрема Болгарія, Румунія, Італія та інші офіційно повідомляли про це. Але на рівні ЄС всі країни з 17 квітня мають заборонити допуск російських кораблів, інакше це буде порушення санкцій.

Також це стосується і тих кораблів, які змінили російську реєстрацію після 24 лютого, — їм теж не можна буде заходити в європейські порти.

Однак Євросоюз передбачив певні винятки, коли дозволено пропуск кораблів. Один із них — якщо російські кораблі везуть до ЄС енергоресурси, зокрема нафту.