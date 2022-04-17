Україна здобула ще дві медалі на «Іграх нескорених»

Збірна України на «Іграх нескорених» у Гаазі здобула ще дві медалі: Артем Лукашук та Іван Герецун отримали «срібло» й «бронзу» у стрибках у довжину. Результат Артема — 5,20, Івана — 5,10 м.

Артем Лукашук — ветеран АТО, у 2014 році він дістав поранення у Вуглегірську. Іван Герецун — ветеран ЗСУ, у районі АТО — водій мінометного розрахунку, виконував бойові завдання на Луганщині.

У перший день змагань Україна здобула вже три медалі. Першу і одразу золоту виборов Родіон Сітдіков у штовханні ядра.