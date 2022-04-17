Україна завоювала першу золоту медаль на «Іграх нескорених». Її здобув ветеран Нацгвардії

Збірна України на «Іграх нескорених» у Гаазі здобула першу золоту медаль.
Як повідомляє збірна, її виборов Родіон Сітдіков у штовханні ядра з результатом 9,46 метра.
Фонд «Повернись живим» вказує, що Сітдіков — ветеран Нацгвардії. У 2015 році після участі у боях на Луганщині у нього діагностували онкозахворювання, але він зміг увійти в ремісію.
- Invictus Games («Ігри нескорених») — це міжнародні мультидисциплінарні змагання для колишніх і нинішніх військових, які отримали поранення чи захворювання під час виконання бойових завдань. Ігри започатковані британським принцом Гаррі, герцогом Сассекським, у 2014 році. Їх мета — підтримка військовослужбовців та ветеранів на шляху до соціальної інтеграції.
- Цього року змагання відкривались з особливою пошаною до України, яка зазнала військової агресії з боку росії.