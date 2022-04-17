Євросоюз додатково виділяє €50 мільйонів на гуманітарну допомогу для українців

Європейський Союз виділяє додаткові €50 мільйонів на гуманітарну допомогу для підтримки українців, повідомляє Управління гуманітарними проектами ЄС.

Допомога буде надана для підтримки нужденних громадян України. Вона буде спрямована на екстрену медичну допомогу, питну воду, притулки, грошову допомогу, а також на підтримку боротьби з гендерним насильством.

Таким чином, загальна сума фінансування гуманітарної допомоги у відповідь на війну становить €143 мільйони. Це фінансування є частиною пакету підтримки на мільярд євро, який Європейська комісія пообіцяла на глобальному заході Stand Up For Ukraine минулого тижня.