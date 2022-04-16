росія направила дипломатичну ноту Чехії через поставки зброї Україні. У Празі назвали це нісенітницею

росія направила дипломатичну ноту Чехії, в якій попередила, що чеська сторона не може надавати третім країнам зброю радянського походження без її згоди.

Про це пише ČTK.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський сказав, що чеське міністерство не реагуватиме.

«Це фактична нісенітниця, і в цьому матеріалі немає пункту, який забороняє реекспорт», — сказав він.

За словами міністра оборони Яни Чернохової, заява росії є лише черговою нахабною спробою відбити охоту західним країнам допомагати Україні.

29 березня Чехія вислала з країни одного російського дипломата, заявивши, що «скорочує присутність російської розвідки у ЄС».