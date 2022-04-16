Зеленський готовий розділити мирний договір з росією на два документи

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю українським медіа заявив, що договір про мир з російською федерацією міг би складатися з двох окремих документів.

Про це повідомляє «Українська правда».

«Мирний договір із Росією може складатися із двох різних документів. Один із них має стосуватися гарантій безпеки для України, інший — безпосередньо її відносин із російською федерацією», — пояснив він.

За його словами, це може бути два різні документи. Гарантії безпеки від тих, хто готовий до цих гарантій безпеки. І окремий документ із росією. Зеленський вважає, що москва хотіла б мати один договір, у якому є вирішення всіх питань, але інші країни «не зовсім бачать себе за одним столом із рф».

«росія хоче, щоб усе було в одному документі, а люди кажуть: вибач, бачили, що було у Бучі, обставини змінюються», — сказав президент.