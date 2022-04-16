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Від початку війни в Україні загинув 21 медійник

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Від початку війни росії проти України загинув 21 працівник медіа. Серед них 3 жінки і 18 чоловіків.

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова опублікував їхні імена.

З 24 лютого цього року від дій російських військових загинули:

  • П’єр Закжевськи;
  • Олександра Кувшинова;
  • Олександр Литкін;
  • Павло Лі;
  • Сергій Пущенко;
  • Євген Сакун;
  • Брент Ентоні Рено;
  • Оксана Бауліна;
  • Ділєрбек Шакіров;
  • Віктор Дєдов;
  • Віктор Дудар;
  • Лілія Гумянова;
  • Юрій Олійник;
  • Олег Якунін;
  • Максим Левін;
  • Мантас Кведаравічус;
  • Сергій Заїковський;
  • Денис Котенко;
  • Євген Баль;
  • Роман Нежиборець;
  • Зореслав Замойський.