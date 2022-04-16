Російські війська готуються відновити наступ на Херсонщині

Російські війська активізовуватимуть бойові дії на півдні та спробують відновити наступ, щоб вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

На Миколаївщині та Херсонщині російські військові намагаються відновити боєздатність, поповнити запаси й обладнати позиції.

Оперативне командування «Південь» також зазначає, що рівень загрози ударів крилатими ракетами з російських військових кораблів, які стоять в акваторії Чорного моря, залишається високим.

Протягом ночі російські війська обстрілювали українські позиції та населені пункти, використовуючи танки, БМП і артилерію. Ракетними ударами уражено різні об’єкти інфраструктури Кіровоградської та Миколаївської областей. Армія рф вдарила ракетами по Миколаєву з території російської федерації та з акваторії Азовського моря.

Загальні втрати росіян тільки за цю ніч склали 14 осіб і 4 одиниці техніки.