Рада директорів Twitter не дозволила Ілону Маску наростити частку. Раніше він пропонував $43 мільярди за компанію

Рада директорів компанії Twitter ухвалила план захисту прав акціонерів, який не дозволить бізнесмену Ілону Маску викупити 100% акцій Twitter.

У пресрелізі компанії йдеться, що план діятиме до квітня 2023 року.

Він не дозволяє збільшувати частку в компанії на понад 15% без узгодження з усіма акціонерами. При цьому щоб викупити контрольний пакет акцій, необхідно заплатити кожному акціонеру й отримати згоду ради директорів.

Проти покупки Twitter Маском вже висловився cаудівський принц Аль Валід ібн Талал Аль Сауд, який є одним з найбільших акціонерів Twitter.

«Я не вірю, що запропонована Маском ціна ($54,20 за акцію) близька до реальної вартості Twitter з огляду на перспективи зростання компанії. Як один з найбільших і довгострокових акціонерів Twitter я відкидаю цю пропозицію», — написав він у Twitter.