Голова МінТОТ Ірина Верещук: росія утримує в полоні близько 700 українських військових

У російському полоні наразі перебуває близько 700 українських військових і понад тисячу цивільних.

Про це в ефірі телемарафону повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Укрінформ.

За її словами, в української сторони близько 700 військовополонених росіян, у рф така ж кількість. Проте росія обмінює полонених вибірково і не звертає уваги на подані українською стороною списки.

Верещук акцентувала увагу на тому, що Україна не буде обмінювати військових на цивільних, адже це заборонено Женевською конвенцією. «Ми вимагаємо відпустити без жодних умов наших цивільних людей», — сказала вона.