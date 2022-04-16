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На сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів — маршрути

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

На сьогодні, 16 квітня, погодили 9 гуманітарних коридорів, повідомила міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті. Однак через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом — розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка.

  • Сєвєродонецьк — Бахмут (місце зборів — проспект Хіміків, 28).
  • Лисичанськ — Бахмут (місце зборів — РТІ, 40 років Перемоги, вулиця Сосюри, 324).
  • Попасна — Бахмут (місце зборів — вулиця Первомайська, 42).
  • Гірське — Бахмут (місце зборів — вулиця Гагаріна, 13).
  • Рубіжне — Бахмут.

Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів.