На Київщині знайшли тіла 900 мирних мешканців, убитих росіянами

Правоохоронці Київщини станом на сьогодні знайшли на деокупованих територіях тіла 900 мирних мешканців, убитих російськими військовими, повідомив на брифінгу керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Хочу з прикрістю сказати про те, що сьогодні буде перетнута межа у 900 тіл загиблих, цивільних, підкреслю, яких ми знайшли, оглянули та передали судмедекспертам», — сказав він.

Керівник поліції Київщини зазначив, що росіяни на окупованих територіях намагались встановити свій режим.

«Під час окупації армія рф встановлювала певний режим, намагалася відшукати людей, які мають вплив на громаду, і примусити їх працювати на російську федерацію», — повідомив Нєбитов.