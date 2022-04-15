На Харківщині російські військові обстріляли евакуаційні автобуси — загинули 7 людей

Російські війська 14 квітня в смт Борова (Харківська область) обстріляли евакуаційні автобус із мирними мешканцями. Загинули 7 цивільних, ще 27 отримали поранення.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Через дії військ рф евакуація зривається і сьогодні. У Луганській області з міста Попасна вдалося евакуювати лише трьох людей. Місто наразі зазнає потужних обстрілів.