Группа міжнародних експертів відстежує шляхи транспортування російської нафти, щоб не дати росії обійти санкції

Група українських і міжнародних експертів, які аналізують реальний вплив санкцій проти росії санкцій, відстежує танкери з російською нафтою

Про це The Economist розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

Експерти відстежують шляхи постачання російських енергоносіїв за допомогою мережевого аналізу. Інформацію групі надають як міжнародні фахівці, так і урядовці інших країн та навіть розвідка.

Крім того, група використовує спеціальне програмне забезпечення, щоб встановити взаємозв’язок між розрізненими даними. Воно аналізує «поведінку» кораблів, вантаж, маршрут і страхові дані, а також історичні моделі навігації в різних погодних і ринкових умовах.

Групі вже вдалося виявити поставки казахської нафти, які, як вони вважають, містять частину таємно завантаженої російської нафти, каже Устенко.

Відповідні дані вже передані урядам і компаніям.