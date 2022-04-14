Події 14 квітня в огляді «Бабеля»: ЗСУ підбили крейсер «Москва», відбувся обмін полоненими, а російські контрактники відмовляються їхати в Україну

Уночі 14 квітня російські окупанти знову обстрілювали житлові райони Харкова, у яких немає жодного об’єкта військової інфраструктури. На одному з напрямків області ЗСУ проводять контрнаступ. На півдні українська армія відсунула лінію фронту від Кривого Рогу на 40—50 кілометрів

Міноборони росії визнало, що крейсер «Москва» зазнав серйозних пошкоджень і судно зайнялося. Однак там не згадали, що у крейсер поцілили ракети ЗСУ. Там запевняють, що на борту просто «здетонував боєзапас», мовляв, це і стало причиною пожежі. Екіпаж евакуювали, тепер росіяни намагаються доставити його в Севастополь на ремонт. «Москва» був флагманським крейсером чорноморського флоту рф.

До 40% російських контрактників, які брали участь у війні проти України, відмовляються повертатися на українську територію. Про це повідомляє Conflict Intelligence Team. На сьогодні жодного з тих росіян, хто відмовляється воювати, не вдалося притягнути до кримінальної відповідальності.

Україна провела з росією четвертий обмін полоненими. Обміняли 5 офіцерів і 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнили 8 цивільних, зокрема одну жінку. Загалом додому їдуть 30 наших громадян.

Компанія Reckit — виробник медичних препаратів та гігієнічних засобів — повністю виходить з російського ринку. Власник прав на шрифти Times New Roman і Arial компанія Monotype закрила росіянам доступ до них. Звичайні юзери зможуть ними користуватись, а от компанії, книговидавці чи виробники програмного забезпечення — ні. Російськомовна версія журналу National Geographic припиняє виходити в росії.

Google припиняє монетизацію контенту, який розповсюджує фейки про війну росії проти України або заперечує чи виправдовує її. Це стосується також матеріалів, які пропагують насильство і заперечують трагічні події. Таке рішення сильно вдарить по російських пропагандистах.

Австралія запровадила новий пакет санкцій проти росії. Вони торкнулись «Газпрому», «Транснафти», КАМАЗу, «Російської залізниці», алмазної компанії «АЛРОСА», «Ростелекому» та ще восьми російських компаній.

США заявили, що в наступні два тижні адміністрація почне активно боротися проти тих людей і компаній, які допомагають росії обійти санкції. Основний пакет санкцій проти самої росії Сполучені Штати вже ввели.

Колумбія готова допомогти країнам Європи, якщо ті врешті вирішать відмовитися від російських енергоресурсів. Президент Колумбії Іван Дуке заявив, що країна збільшить постачання вугілля до Німеччини, яка нещодавно схвалила поступову відмову від російського вугілля. Дуке також назвав дії росії в Україні геноцидом.

Молдова звинуватила російську армію в тому, що та почала вербувати її громадян, щоб поповнити свої сили для війни в Україні. Крім того, у Молдові офіційно заборонили георгіївську стрічку як «символ, що використовується в контексті дій військової агресії».

Росія поширює фейкові повідомлення, що їхні прикордонні регіони обстрілюють з території України. Нібито ЗСУ завдали ракетного удару по Брянській області, обстріляли з мінометів пункт пропуску «Нові Юрковичі» прикордонний населений пункт Климово та прикордонний наряд в Курській області.