Польща готова воювати з росією в разі вторгнення

Польща готова дати відсіч збройному нападу росії, якщо кремль вирішить просунутись у напрямках війни.

Про це речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна сказав в інтервʼю ТСН.ua.

За його словами, НАТО також готове відповісти на агресію росії в разі нападу на країни-члени Альянсу.

«Ми завжди до цього готові. І не лише ми, а й наші союзники. Готові всі члени НАТО. Стаття 5 Вашингтонського договору зазначає, що агресія проти будь-якої країни НАТО — це агресія проти цілого Альянсу. І якщо володимир путін почне якусь агресію проти Польщі, Литви, Латвії, Естонії чи Фінляндії, якщо та буде в НАТО, — це буде червона лінія для всіх нас. Але я би хотів, щоб володимир путін більше ніколи не почав жодної агресії», — сказав Ясіна.